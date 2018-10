Zaak-Nicky Verstappen 12 december voor rechter

Er wordt dan gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. Brech is niet verplicht om aanwezig te zijn. Hij heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. „Op dit moment is er geen inhoudelijke verklaring afgelegd. Die gaat er komen, op het moment dat hij daar klaar voor is”, zei zijn advocaat Gerald Roethof vorige maand.

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg, waar hij op zomerkamp was. Brech kwam in beeld na een DNA-match, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op circa 50 kilometer van Barcelona.

Brech wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de jongen, maar ook van het bezit van kinderporno.