Man opgepakt in verband met verdachte pakketjes VS

De verdachte is door de FBI opgepakt in de buurt van Miami. Volgens Fox News, het lokale tv-station NY1 en NBC News gaat het om een 56-jarige man uit New York die nu in Aventura (Florida) woont.

Het tv-station noemt zijn naam, schermend met ’hooggeplaatste bronnen binnen het onderzoeksteam’: Cesar Sayoc. De verdachte zou al eerder zijn opgepakt in verband met terroristische activiteiten. Ook Fox News, NBC News en andere nieuwsmedia verspreiden nu dezelfde tekening.

President Trump heeft inmiddels gereageerd: „Dit is geweldig werk van de autoriteiten. Deze terroristische daden zijn verachtelijk en horen niet bij ons land. We moeten politiek geweld niet laten wortel schieten in de VS”, aldus de president, die door tegenstanders wordt beticht van haatzaaien en opruiing tegen media als CNN en tegenstanders als Clinton. „Ik zal als president er alles aan doen dit geweld te stoppen”, besloot Trump.

Clapper, Obama, Clinton, De Niro

De aanhouding volgt kort nadat nog eens twee bompakketjes waren aangetroffen; één in Florida, geadresseerd aan de Amerikaanse Democratische senator Cory Booker, en één in New York bedoeld voor James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten.

Kort na het nieuws werd wéér een pakketje gevonden, bij de Democratische senator Kamala Harris in Sacramento, in de staat Californië.

Eerder werden onder anderen bombrieven verstuurd naar voormalig president Barack Obama, ex-presidentskandidate Hillary Clinton, oud-president Bill Clinton, acteur Robert De Niro en miljardair George Soros. Ook werden twee verdachte pakketten onderschept die aan de voormalige vicepresident Joe Biden waren geadresseerd.

’Angst’

Het doel van de pakketjes is niet helemaal duidelijk. Ryan Morris, oprichter van een bedrijf dat militairen traint over explosieven, noemt de pakketjes ’Micky Mouse-bommen’: ze zijn bedoeld om onderschept te worden en niet tot ontploffing te komen, met als doel het aanwakkeren van angst, stelt hij tegen Fox News.

De verdachte werd aangehouden in zijn bus, zo lijken videobeelden te suggereren. Een veronderstelde archieffoto van dat voertuig wordt verspreid door nieuwsmedia, die wijzen naar de beeltenissen erop van onder meer Hillary Clinton. Zij weet een rood vizier op zich gericht. Ook krijgt CNN een veeg uit de pan. Volgens onder meer CBS gaat het om dezelfde bus. Dat is nog niet bevestigd.