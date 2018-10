Man opgepakt in verband verdachte pakketjes VS

Dat meldt CNN vrijdag, op basis van anonieme bronnen. De verdachte is door de FBI opgepakt in de buurt van Miami.

Volgens Fox News zou het gaan om een man van in de vijftig, oorspronkelijk afkomstig uit New York. Hij zou al eerder zijn opgepakt in verband met terroristische activiteiten. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigde de aanhouding. Het ministerie houdt later op de dag een persconferentie over de zaak.

De aanhouding volgt kort nadat nog eens twee bompakketjes waren aangetroffen; één in Florida, geadresseerd aan de Amerikaanse Democratische senator Cory Booker, en één in New York bedoeld voor James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten.

Eerder werden onder anderen bombrieven verstuurd naar voormalig president Barack Obama, ex-presidentskandidate Hillary Clinton, oud-president Bill Clinton en acteur Robert De Niro. Ook werden twee verdachte pakketten onderschept die aan de voormalige vicepresident Joe Biden waren geadresseerd.

