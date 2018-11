Financiële injectie nodig

Veel stemmers spreken schande van het faillissement, maar zijn verdeeld over de schuldvraag. Velen wijzen naar de grote verzekeraars. „Hier zien we de kwalijke gevolgen nu commerciële instellingen die macht hebben gekregen in zorgland.”

Een andere stemmer: „Heel raar dat zorgverzekeraars zich bemoeien met ziekenhuizen. Zij moeten alleen de declaraties betalen en klaar. Ik snap daar niks van.”

Anderen schuiven de schuld op de dure directies en managementlagen in de ziekenhuizen. „Alleen een geneesheer-directeur is toch voldoende?” Weer anderen denken dat de faillissementen komen door het toenemend aantal zzp’ers in de zorg. „Zzp’ers horen niet in een ziekenhuis”, schrijft een stemmer die het niet zo opheeft met de kleine zorgzelfstandige.

De meeste stemmers kunnen zich voorstellen dat de zorgverzekeraars geen vertrouwen meer hadden in de bedrijfsvoering van de medische centra. Een van hen schrijft: „Als de bedrijfsvoering zo slecht is dat er grote schulden zijn, dan kan een ziekenhuis failliet gaan. Je kunt dan niet verwachten dat de overheid of de verzekeraars bijspringen.”

Blijkens de reacties verlangen veel respondenten terug naar een zorgstelsel dat publiek is, in plaats van privaat. „Ziekenhuizen zouden weer in handen moeten komen van de Staat, met ambtenaren als personeel”, zo reageert een van hen. En er zijn stemmers die graag het ziekenfonds terugzien. „De invoering van de basisverzekering is het begin van alle ellende geweest.”

Meer dan de helft van de stemmers denkt dat de ziekenhuizen wel gered kunnen worden. Een grote meerderheid vindt dat de overheid de zorginstellingen te hulp moet schieten en een financiële injectie moet geven. En anders vinden de meesten dat de minister de zorgverzekeraars moet dwingen de instellingen te hulp te schieten. Een respondent vraagt zich af: „Waarom wel de banken redden met hun enorme graaicultuur en niet de ziekenhuizen?”

Patiënten moeten nu uitwijken naar andere hospitalen. Dat vinden de meeste respondenten levensgevaarlijk. „Een ziekenhuis in de polder moet niet failliet gaan, dan gaan er ongelukken gebeuren. Veel patiënten zijn helemaal niet in staat drie kwartier te reizen voor een medische behandeling.”

De meeste stemmers denken dat de ziekenhuizen die nu failliet zijn, wel kwalitatief goede ziekenhuizen zijn. Een flinke meerderheid let dan ook wel goed op bij het kiezen van een plek voor zijn medische behandeling. „Bij het Zuiderzeeziekenhuis vertrokken heel veel goede artsen. Daardoor gingen veel patiënten naar andere ziekenhuizen.” Oftewel: dat ziekenhuizen failliet gaan, ligt in het huidige zorgstelsel niet alleen aan het management of aan de verzekeraars, maar dus ook aan de patiënten.

Over het personeel hebben de stemmers geen zorgen. Twee derde gelooft dat de 2000 medewerkers van de failliete ziekenhuizen snel een andere baan vinden. Een van hen, hoopvol: „Er zijn grote tekorten, dus waarschijnlijk kan iedereen weer snel aan de bak.”