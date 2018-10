Avaaz doet aangifte tegen NL’se bedrijven om ’Kazachse miljardenfraude’

De aangifte zou gaan over een internationaal witwasnetwerk met Nederlandse betrokkenheid, waarbij mogelijk 6 tot 10 miljard dollar is witgewassen met hulp van vertrouwelingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Onder hen is ook Trump-adviseur en oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, zo schrijft NRC, nadat tv-programma Zembla vorig jaar onderzoek deed naar de zaak.

,,De opbrengsten van deze fraude zijn wereldwijd via een netwerk van lege vennootschappen en schijnconstructies witgewassen. Daarbij werd onder andere geïnvesteerd in vastgoedprojecten in de VS en Zwitserland. Een deel van deze gelden is via Nederlandse vennootschappen gelopen", aldus advocaat Barbara van Straaten.

De in Nederland gevestigde firma’s Bayrock en Kazbay, onderdeel van de Amerikaanse Bayrock Group van de Kazachstaans-Russisch-Turkse zakenman Tevfik Arif, zouden betrokken zijn bij de fraude.