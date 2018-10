Plezierboten kraken door droogte

In het oosten van het land zijn pontjes noodgedwongen uit de vaart gehaald, ook binnenvaartschippers kampen met tegenslag nu ze door het lage water minder vracht kunnen vervoeren. Het zeldzaam vertoonde lage waterpeil zit ook de pleziervaart dwars. Zo verschaffen scheefgezakte bootjes in veel plezierhavens een trieste aanblik.

„In 1995 was het water plus twaalf meter NAP”, wijst André de Graaf (61) omhoog op de peilschaal die ver boven hem uittorent en inmiddels helemaal droog staat. Hij is al zeventien jaar voorzitter van Watersportvereniging Giesbeek en heeft het nog nooit zo bar meegemaakt. Om hem heen liggen zeilbootjes scheef in het ondiepe water. Een enkel schuitje rust op roer of kiel. Drijfsteigers dreigen te bezwijken onder hun eigen gewicht, mocht het water nog verder zakken.

Met de handen diep in de zakken staart hij vanaf de steiger over de haven. „Zo laag is het nooit geweest”, stelt hij beslist. „Voor iemand die hier een bootje heeft, is dit dramatisch.” Overigens is het waterpeil al sinds het eind van de zomer historisch laag: „Maar de laatste maand zakt het steeds verder weg. Schepen komen op hun kiel te staan en hebben risico op schade. Zeker als er straks wind overheen komt.” Extra nadeel is dat botenbezitters hun schuit niet uit het water kunnen halen om hem winterklaar te maken.

Voorlopig geen hoop

Hoop op het verlossende water uit het ’stroomgebied’ is er voorlopig niet, stelt Weerplaza. „In de zuidelijke Alpen komt er extreem weer aan. Veel neerslag en sneeuw. Dat kan zelfs voor overstromingen zorgen”, weet meteoroloog Michiel Severin. „Maar dat is niet aan de goede kant. Daar gaan wij niets van meekrijgen. Het wordt wisselvalliger en er gaat zeker regen vallen, maar een einde van de lage rivierstromen betekent dat voorlopig zeker niet.”

Rijkswaterstaat meldt dat de grote rivieren zich langzaam stabiliseren. Een stijging zit er echter voorlopig niet in. „Heel vervelend”, erkent De Graaf. „Het scheelt veel inkomsten. Een paar grotere boten zijn al naar andere havens uitgeweken, er zijn weinig passanten, er wordt minder brandstof verkocht en bootbokken voor de winterstalling worden ook niet verhuurd.”