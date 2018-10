Veel politici hadden en hebben de neiging te lang in functie te willen blijven. Ze worden dan, zoals dat heet ’over de datum’. Zo was en is dat in ons eigen land, zo was en is het in de landen om ons heen. Heel weinig politici weten het goede moment te kiezen. Het moment dat hun aanhang zegt: „Jammer dat hij weggaat.” Voor de meesten geldt: „Het werd tijd dat hij verdween.”