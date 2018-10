Strijd om proces: Turks OM wil uitlevering hitteam Khashoggi

Saudi-Arabië heeft achttien personen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij deze zaak. Een Saoedische officier van justitie komt zondag op bezoek in Turkije. Het land had eerder aangegeven dat de verdachten voor een Saoedische rechter moeten komen.

De kritische Khashoggi is om het leven gebracht in het Saoedische consulaat in Istanbul, waar hij papieren kwam regelen voor zijn aanstaande huwelijk. Turkije beschuldigt de daders van moord met voorbedachten rade, monsterachtige intentie of door marteling.