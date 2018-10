’Alleen nieuwe long kan Mette-Marit (45) redden’

Zware tijden voor Mette-Marit, haar man Haakon en hun kinderen Ingrid en Sverre. De Noorse prinses blijkt ernstig ziek te zijn. Bovendien, genezing lijkt uitzichtloos. Ⓒ Hollandse Hoogte

Oslo - Deze week moest zij een bezoek in het land afzeggen en dat was voor de Noren een voorbode van slecht nieuws. PRINSES METTE-MARIT, de echtgenote van KROONPRINS HAAKON is zeer ernstig ziek, lijdt aan een zeldzame vorm van longfibrose en alleen een nieuwe long lijkt haar te kunnen redden...