Burgemeester sluit twee Delftse coffeeshops

Bij een schietpartij bij The Game in de Breestraat werd de 18-jarige Wessel doodgeschoten, mogelijk door agenten. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

DELFT - De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft per direct twee coffeeshops in de binnenstad laten sluiten. Het zijn The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat. Reden voor de sluiting is „nieuwe informatie van politie en justitie.”