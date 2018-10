Nederlanders wonen steeds vaker alleen

Amsterdam - Zeventien miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, en steeds vaker zijn ze alleen. Van elke vijf Nederlanders woont er eentje zonder ouders, kinderen, partner of andere huisgenoten. De komende maand duikt De Telegraaf in de wereld van deze drie miljoen singles: hoe leiden ze hun leven, zijn ze happy, wat zegt hun groeiende aantal over onze maatschappij? Maar eerst: waarom wonen we eigenlijk niet meer samen?