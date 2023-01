Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland gaat gebukt onder een overdosis regels: ’Door een verbod in te stellen verdwijnt het probleem niet opeens’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Overheden spugen heel wat regels uit. Veel daarvan lappen we massaal aan onze laars. Een blowverbod? Een rood voetgangersstoplicht? Verboden meeuwen te voeren? Een sisverbod? Het maakt weinig indruk. Met oud en nieuw knallen we recordhoeveelheden vuurwerk de lucht in, ook in gemeenten waar dat niet toegestaan is. Schiet de handhaving tekort, of hebben we gewoon te veel regeltjes?