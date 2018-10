Zoektocht naar verdwenen vliegtuigje

De Piper PA-31 was opgestegen op Robert F. Swinnie Airport in Andrews en onderweg naar de Bahama’s. De Amerikaanse kustwacht zei dat een noodsignaal is opgevangen. Het contact met de cockpit werd verbroken toen het toestel ongeveer 175 kilometer ten oosten van Charleston was. De identiteit van de inzittenden is niet bekendgemaakt.

