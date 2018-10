Moeder doet pikante ontdekking bij dochter in ziekenhuis

Sydney had de piercings voor haar twintigste verjaardag van haar zus gekregen. Beiden zouden de piercings strikt geheim houden: moeder is conservatief en hekelt piercings en tatoeages.

Het geheimhouden verliep soepel tot Allen naar het ziekenhuis moest voor een controlebezoek. Ze lijdt namelijk aan Syringomyelie, een aandoening waarbij het ruggenmerg wordt aangetast. Ze wist alleen niet dat bij een röntgenfoto piercings zichtbaar zouden worden.

De foto was gemaakt en zou besproken worden in de behandelkamer. Haar moeder was daar echter ook bij: „Mijn moeder zag de piercings gelijk toen de dokter de foto liet zien. De dokter en ik begonnen keihard te lachen,” aldus Sydney tegen BuzzFeed.

De moeder van Sydney was korte tijd helemaal stil. Inmiddels is ze aan het idee gewend, haar dochter heeft de röntgenfoto zelfs op Twitter gedeeld: „Mijn moeder kan er nu om lachen.”