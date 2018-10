Is stoppen met de zomertijd wel zo’n goed idee?

Wat vindt u? Lekker doorgaan met klokverzetten of stoppen? En kiezen we dan zomertijd of wintertijd? Reageer onderaan dit artikel.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik voerde er al jaren verwoed campagne voor. Aan het geschuif met de wijzers kleven te veel nadelen, betoogt zij.

LINK:steeds-weer-die-vraag-vooruit-of-achteruit

Onzin, vindt historicus Bert van der Spek. Hij ziet geen reden om iets te veranderen. De gevolgen zijn niet te overzien, waarschuwt hij. „Complete chaos dreigt.”