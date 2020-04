Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - De ’anderhalve meter vakantie’ is aan een opmars bezig. Reisorganisaties spelen slim in op het 2020-sentiment van de doorsnee Nederlander met ’anti-coronareisjes’. Hollandse glorie krijgt daarbij voorrang, omdat veel toeristen in deze tijd niet ver weg durven te gaan en bang zijn voor volle vliegtuigen, drukke stranden en vreemde landen.