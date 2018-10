Kitten Jerry met baasje herenigd

Jerry de kater besloot woensdag Nederland te gaan ontdekken en in te stappen bij de koerier die de bamboekwekerij van Nielen in Asten aandeed. Bezorger van tuinartikelen Kevin hoorde bij Sint-Oedenrode dat het katje meeliftte. „Ik dacht: wat is dit nou.”

Bij Dierenartspraktijk De Meierij in Sint-Oedenrode bleek men zo attent te zijn tevergeefs de gevonden poes te controleren op een chip. Een berichtje op Facebook werd vervolgens massaal gedeeld.„Donderdagochtend zag een medewerker van mijn bedrijf de foto’s en het bericht. Die leek wel heel veel op Jerry”, aldus Nielen, die de kitten gisteravond ophaalde bij koerier Kevin in Alphen aan den Rijn. „Niemand had hem die ochtend gezien. Dat is ook niet zo gek, want het terrein van de kwekerij is gigantisch. Uiteindelijk bleek het inderdaad om Jerry te gaan. Ik stond perplex.”

Sinds vrijdagavond zijn Jerry en zijn broertje Tom echter weer herenigd. „Die zullen elkaar wel hebben gemist”, zegt Nielen. In ruil voor Jerry bracht de kweker Kevin ’een Brabants pakket’ inclusief eigen gekweekte bamboe. „We zijn hem en de dierenartsenpraktijk hartstikke dankbaar, maar nu gaat Jerry weer mee naar huis. Maar nu als een van de beroemdste poezen van Nederland.

Saillant detail

Saillant detail dat Jerry niet de eerste vermiste en teruggebrachte kat is van Nielen. „Ooit is eerder een kat in een houten kist gekropen en daar in slaap gevallen. Een bezorger pikte die kist op, die uiteindelijk naar Frankrijk vervoerd zou worden. Tussentijds ontdekte iemand de kat gelukkig in Helmond... Je zou bijna zeggen dat ze hier niet goed verzorgd worden”, lacht Nielen. Maar dan serieus: „Nee hoor. Ze hebben het hier hartstikke goed naar hun zin op dit grote terrein.”