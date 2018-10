FBI: pakketjes bevatten inderdaad explosieven

Wray zei dat de gevonden pijpbommen zeker niet nep waren. Wel moet nog worden onderzocht of ze ook daadwerkelijk tot ontploffing konden komen of worden gebracht. De FBI-chef, die via Twitter gefeliciteerd werd door president Donald Trump, achtte het nog te vroeg om te praten over wat de verdachte, Cesar Sayoc (56), heeft bezield. Hij heeft een lang strafblad, met daarop ook al een bomdreiging.

De autoriteiten sluiten het niet uit dat er nog andere personen betrokken zijn geweest bij de verzending van de pakketten. Tot dusver zijn er veertien onderschept. Sayoc werd vrijdag opgepakt op een parkeerterrein in Plantation, niet ver van Fort Lauderdale, Florida. Hij reed in een wit busje dat was beplakt met pro-Trumpstickers, de tekst „CNN SUCKS” en de afbeeldingen van Democraten met een rood draadkruis als van een geweervizier over hun gezicht.

Vijf strafbare feiten

Minister van Justitie Jeff Sessions stelde dat de verdachte vijf strafbare feiten ten laste zullen worden gelegd, waaronder bedreiging van oud-presidenten. Dat kan de dader bij een veroordeling op 58 jaar gevangenisstraf komen te staan. Session zei dat de regering-Trump staat voor „law and order” en „dit soort wetteloosheid, en al helemaal geen politiek geweld zal tolereren.”

Later werd de justitieminister gecorrigeerd door de woordvoerster van het departement, die vertelde dat Sayoc maximaal 48 jaar cel kan krijgen als hij schuldig wordt bevonden.