Leeuwenwelpje gevonden in garage Marseille

Het jong zat in een reismandje toen het woensdag werd ontdekt. Het welpje weegt maar een paar kilo. La Provence schrijft dat het dier zo’n drie weken oud is en last heeft van haaruitval, een opgezwollen buik en zweren in de oogjes. Het welpje is overgedragen aan specialisten.

Eerder gevonden welpje

Het leeuwenwelpje dat eerder deze week werd gevonden in Parijs, was de aanleiding van de arrestatie van een 30-jarige man. Dat welpje werd in goede gezondheid aangetroffen in een bed. De Franse politie vermoedt dat het dier bestemd was voor de verkoop.

Remy

Eerder deze maand werd er bij Utrecht een leeuwenwelpje aangetroffen in een reiskooitje. Het dier kreeg de naam Remy en verblijft momenteel in quarantaine bij Stichting Leeuw.

