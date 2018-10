Movie Park Germany na bomdreiging eerder dicht

Een politiewoordvoerster zei tegen de zender Westfälische Rundschau dat een persoon telefonisch had gewaarschuwd voor een bom in het park. „Die persoon dreigde er niet zelf mee, maar informeerde ons over de dreiging”, aldus een woordvoerster.

Na de melding werd besloten het pretpark uit voorzorg eerder te sluiten. Movie Park Germany meldde dat de bezoekers rustig het park verlieten en dat er geen paniek was onder de gasten. Volgens het park was er geen acuut gevaar. Rond 20.30 uur waren alle bezoekers uit het park vertrokken. Over de achtergrond van de dreiging kon de politie nog niks melden.

In Movie Park Germany was vrijdagavond een halloween-evenement. Het park zou eigenlijk tot 22.00 uur openblijven.