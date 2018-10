Trump geeft zijn achterban precies wat die wil, en is daarom nog steeds razend populair. Ⓒ Foto De Telegraaf

MESA - „Beloftes gemaakt, beloftes ingelost” staat in grote letters boven het podium. Daartussen een grote Amerikaanse vlag. Dat is hoe Trump-supporters aankijken tegen de eerste twee jaar van hun president. Het is ook de reden dat ze vierkant achter Trump blijven staan. Want op vrijwel alle punten die zij belangrijk vinden, heeft Trump geleverd. „Ik geef hem een tien. Hij is de beste president ooit.”