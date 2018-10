CU wil Mirjam Bikker als lijsttrekker senaat

De juriste zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Daarvoor was ze fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Utrecht. Ze is nu dus beoogd opvolger van Roel Kuiper, die met de verkiezingen van mei volgend jaar afzwaait.

Bikker is „dankbaar” voor haar voordracht, zegt ze in het Reformatorisch Dagblad. Ze streeft ernaar „de huidige drie zetels te behouden, maar gezien de peilingen kan er ook een vierde zetel in zitten”, tekende het Nederlands Dagblad op.

De beoogd lijsttrekker moet nog de zegen krijgen van de ChristenUnie-leden. Die buigen zich op het congres van 24 november over de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Op de leiding van de regeringsfracties in de Eerste Kamer komt na de verkiezingen mogelijk extra druk, omdat de coalitie haar minimale meerderheid daar dreigt te verliezen. Dan is zij aangewezen op de welwillendheid van oppositiepartijen. Ook twee coalitiegenoten van de ChristenUnie, CDA en D66, krijgen in de senaat een nieuwe leider.