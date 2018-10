Boodschappen doen in de supermarkt op zondagavond, de huisarts die ook na 17.00 uur spreekuur houdt, de hakkenbar die op zaterdag open is, de advocaat die ’s avonds een open inloopspreekuur heeft, we vinden het allemaal heel normaal. In alle sectoren en beroepsgroepen worden werkdagen en -tijden steeds flexibeler.