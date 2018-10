Avonturiers overleven in een hel op aarde

De wilde wereld van het vrachtvervoer over de Congorivier.

Den Haag - Hun jongensdroom veranderde vaak in een nachtmerrie. Hagenaar Roland Verbiest runt (met zijn broer) een door diefstal en oplichting geteisterd transportbedrijf in Congo, Amsterdammer Daan Goppel leefde een jaar in de stank van uitlaatgassen, frituurvet en rottend afval in een achterbuurt van Jakarta. Ik Vertrek in de meest extreme vorm. Ze blikken terug zonder spijt. Want wie avontuur wil, moet kunnen lijden.