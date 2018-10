125 jaar De Telegraaf: hoogspanning rond kidnap Heineken

Freddy Heineken en chauffeur Ab Doderer wuiven naar de pers tijdens een fotosessie voor de villa van de brouwer. Een zucht van verlichting ging door het land toen ze weer vrij waren. Ⓒ ANP

Amsterdam - Misdaadverslaggeving was voor De Telegraaf de afgelopen 125 jaar een belangrijke pijler. Speciale reporters als Bram Brakel, Wim van Geffen, Cees Koring, Peter R. de Vries en Theo Kuijpers versloegen in de jaren zeventig en tachtig de ontwikkelingen in de onderwereld en schreven kranten vol over een voor Nederland nieuw fenomeen: ontvoeringen van kapitaalkrachtige ondernemers of hun familie.