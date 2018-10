Fileseizoen barst weer los

„Het is eerder schemerig en donker en dat betekent dat weggebruikers extra alert zijn en hun snelheid aanpassen. Dat betekent dat er meer afstand gehouden wordt en er minder snel opgetrokken wordt waardoor er dus veel meer asfalt gebruikt wordt”, zegt Frank Boer van VCNL.

„Zeker als het gepaard gaat met andere zogenoemde ’fileverzwaarders’ als regen, sneeuw of ijzel kan het snel leiden tot grote opstoppingen op de weg waarop bumper aan bumper gereden wordt. En als dat gebeurt is de kans op aanrijdingen ook weer groter en dat veroorzaakt dan automatisch nóg meer en langere files”, weet Boer.

De VCNL voorspelt dat het vanaf volgende week regelmatig voor gaat komen dat de filelengte in de avondspits 400 kilometer zal bedragen. „Na de herfstvakantie begint het drukke fileseizoen. We hebben dan niet alleen te maken met slechter weer, duisternis maar als de zon doorbreekt ook met een laaghangende gloeiende bol die automobilisten verblindt”, stelt Boer. „Bovendien zal de avondspits een half uur, dus al om 15.00 uur beginnen. Kennelijk willen veel mensen voor het donker thuis zijn.”

Veel aanrijdingen

Bij het begin van de wintertijd ziet Boer ieder jaar weer veel aanrijdingen ontstaan. „Mensen laten zich toch weer verrassen door veranderende omstandigheden en dat levert vooral kop-staartbotsingen op. Gelukkig gaat het meestal alleen om blikschade. Maar voordat de voertuigen van de weg zijn, staan de auto’s wel weer in de rij.”

Niet alleen op de snel- en provinciale wegen is het opletten geblazen. Ook voetgangers en fietsers moeten de komende week extra op hun tellen passen. „De kans op doden of ernstig gewonden onder deze verkeersdeelnemers neemt namelijk met bijna 60% toe bij de invoering van de wintertijd en die vallen voornamelijk tussen 16.00 en 19.00 uur”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

„Hoewel er de afgelopen week weer veel aandacht is gegeven aan goede verlichting voor fietsers, zie je dat deze groep beter oplet en gewaarschuwd is. Maar juist omdat de vakantie er tussen zit en het ineens een uur donker is, zullen veel kinderen vanaf morgen verrast worden dat het een uur eerder donker wordt. Vooral als ze lopend zijn, zijn ze niet goed zichtbaar en dat is voor alle verkeersdeelnemers wennen. Ik hoop dat zeker in de bebouwde kom de snelheid aangepast wordt, want iedere seconde telt als je ineens moet remmen”, doceert Stomphorst.

„Voetgangers - en ook fietsers - moeten daarom zorgen voor goede zichtbaarheid”, vindt de VVN-zegsman. „Dat doe je door bijvoorbeeld reflecterende kleding te dragen, waarmee je op 150 meter afstand zichtbaar bent. Met donkere kleding is dat slechts 20 meter. Zoiets simpels kan precies het verschil maken tussen wel of geen ongeval...”