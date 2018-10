Baan voor dakloze Farried

Van Richard Ibrahim bijvoorbeeld. De Rotterdam is directeur van IBR VKR Service en wilde, nadat hij de video op de website van deze krant zag, meteen in actie komen.

„Ik heb zelf in een situatie gezeten dat ik bijna dakloos was”, vertelt hij. „Ik heb dat op het laatste moment kunnen voorkomen, maar kan me wel heel goed in zijn situatie verplaatsen. Zijn verhaal spreekt me heel erg aan. Daarom wil ik hem een baan aanbieden bij mijn bedrijf als verkeersregelaar. Ik ben bereid hem op te leiden, een baangarantie te geven, en kan hem ook helpen met een woning.”

Ibrahim heeft zich uiteindelijk zelf uit de put gewerkt. „Ik dreigde alles kwijt te raken, en heb om dat te voorkomen op een gegeven moment wel of zeven baantjes geregeld via het uitzendbureau, om zo het leven weer op te pakken. Uiteindelijk ben ik er zo, op eigen kracht, weer bovenop gekomen. Nu heb ik mijn eigen bedrijf, samen met mijn broertje. En voel ik de behoefte iemand te helpen die in moeilijkheden zit.”

’Heel blij’

Farried, die sinds 2016 dakloos is en nu twee maanden in de nachtopvang van de Haagse Kessler Stichting verblijft, is heel blij met de handreiking die de Rotterdammer hem doet. „Geweldig, ik wil graag met hem praten. Het is heel mooi dat mensen mijn verhaal hebben gehoord en willen helpen. Dat doet me goed. Ook van anderen heb ik reacties gehad. Iedereen hoopt dat het goed met me gaat.”

Daar probeert hij ook zelf zoveel mogelijk aan te doen. „Toen ik in deze situatie kwam heb ik wat geld dat ik had gereserveerd voor vakantie gebruikt om te overleven. Nu hoop ik snel mijn leven weer op te pakken.”

Soep uitdelen

Vandaag is hij aanwezig bij de Kessler Stichting om, van 12 tot 15 uur, soep uit te delen aan bezoekers, op een open dag die door de organisatie wordt gehouden. Zo wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de mensen die om wat voor reden dan ook in de opvang belanden.

Bij deze krant meldden zich naast Ibrahim nog meer personen om hulp te bieden aan Farried, en ook aan Chanel en Alan, die eveneens hun verhaal uitgebreid uit de doeken deden.