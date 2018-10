Tiental raketten vanuit Gaza naar Israël

In dorpen dicht bij de grens en in de stad Sderot ging het luchtalarm verscheidene keren af. Bewoners meldden explosies te hebben gehoord, in een aantal gevallen waren die in de lucht. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Veiligheidseenheden zoeken nog naar eventuele gewonden en naar de afgeschoten granaten.

Media in Gaza zeiden dat Israël als vergelding doelen in de buurt van Rafah heeft bestookt.