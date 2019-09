’Schietpartij’ bij winkelcentrum Rotterdam

De melding komt van het winkelcentrum Alexandrium, vlak bij treinstation Rotterdam Alexander. Het incident zou ergens tussen het Poolserplein en de Kreeftstraat hebben voorgevallen.

Op foto’s die op Twitter rondgaan, is te zien dat er inderdaad een kogelgat te zien is bij een auto. Of die beelden authentiek zijn, kan niet worden bevestigd. Zodra er meer bekend is, zal de politie met meer informatie komen.

De schietpartij zou ergens tussen het Poolserplein en de Kreeftstraat zijn gebeurd. Ⓒ Google Maps