Twee arrestaties na schietpartij Rotterdam Alexander

De politie heeft op drie plaatsen de omgeving afgezet na het schietincident bij winkelcentrum Alexandrium, vlak bij treinstation Rotterdam Alexander. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. Twee auto’s hebben kogelgaten, bevestigt een woordvoerder van de politie tegen deze krant.

Op foto’s zijn kogelgaten te zien in een grote Range Rover. Ook een ander voertuig, een grijze BMW, heeft een kogelgat en enkele gesneuvelde ruiten. De politie heeft geen meldingen van doden of gewonden.

Was u aanwezig in Rotterdam, heeft u iets gezien?

Een omstander zegt uit de auto te zijn gesleurd door de daders, die er met diens auto vandoor gingen.

„Er is nog veel onduidelijk op dit moment, omdat het om een groot gebied gaat, omdat er meerdere plaatsen delict zijn en omdat er veel getuigen opgevangen moeten worden”, zo meldt de politie. „Er is opgeschaald. De hulpdiensten komen met veel mensen bij elkaar.”

Wat er precies gebeurd is, moet nog blijken. De politie vermoedt in ieder geval dat de kogelgaten in beide auto’s met elkaar te maken hebben.