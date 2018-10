Dieren omgekomen bij tweede stalbrand Werkhoven in week tijd

De brand brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag in een koeienstal, die uit twee delen bestaat, vertelde een woordvoerster van de brandweer. Aan een kant stonden koeien en stieren en aan de andere kant lag onder meer stro en stonden werktuigen. De brand begon in het laatste deel.

De brandweer probeerde te voorkomen dat brand oversloeg naar het andere deel. In de tussentijd zijn de meeste koeien in veiligheid gebracht, maar enkele dieren hebben het niet overleefd. Het vuur is nog niet gedoofd, maar volgens de brandweer breidt de brand zich niet meer uit. Het blussen kan nog wel uren duren. Een kraan komt ter plaatste om goed bij de brandhaard te kunnen.

De koeien zaten als ratten in de val. Ⓒ Koen Laureij

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Een persoon is nagekeken vanwege het inademen van rook. Hij was aanwezig toen de brand uitbrak. Het is niet bekend of hij op de boerderij werkzaam is.

In de nacht van woensdag op donderdag stonden hooibalen in brand in dezelfde koeienstal. De boer werd, mede dankzij het geloei en het geblaf van zijn hond, op tijd wakker en kon de koeien redden. Met een shovel reed hij de brandende hooibalen naar buiten.