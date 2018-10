’Personeel failliete ziekenhuizen nu al nieuwe baan aangeboden’

Personeel van het Slotervaartziekenhuis staat de pers te woord. Neuroloog Natalie Wiendels (in het paars) vertelt dat de succesvolle slaapafdeling ook moet stoppen. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - De 3000 verpleegkundigen, verzorgenden en artsen van de failliete ziekenhuizen, het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze langdurig werkloos raken. Zorginstellingen in de regio hebben een fors tekort aan personeel en schreeuwen om vakkrachten.