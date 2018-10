Trump: media willen scoren met bompost-verhaal

„We hebben de afgelopen uren een poging van de media gezien om de sinistere acties van één individu te gebruiken om politieke punten tegen mij en de Republikeinse partij te scoren”, zei Trump tijdens een speech in Charlotte (North Carolina).

Trump is in Charlotte om campagne te voeren voor de tussentijdse verkiezingen. „CNN sucks”, was een veel gehoorde kreet in het publiek tijdens de bijeenkomst. De verdachte van de bombrieven stuurde ook een verdacht pakketje naar CNN. De tekst ’CNN sucks’ zou op zijn bus hebben gestaan.

