Actrice Sylvia Hoeks (35) verovert Hollywood

“Claire Foy heeft me weleens dronken in een taxi gezet”, vertelt Sylvia Hoeks lachend. We zitten in een vijfsterrenhotel in Barcelona, waar de internationale pers zich heeft verzameld om haar te interviewen voor The Girl In The Spider’s Web, het vervolg op The Girl With The Dragon Tattoo.

Nederlands onderonsje

Claire Foy, de grote ster uit de Netflix-serie The Crown, speelt de rol van Lisbeth Salander, punk-hacker en wreker aller vrouwen uit de Millennium-misdaadserie. ‘Onze’ Sylvia speelt haar verloren gewaande tweelingzus Camilla en heeft hiermee opnieuw een grote internationale film te pakken.

Voor Blade Runner 2049 liep ze al samen met Ryan Gosling en Harrison Ford over vele rode lopers, van Los Angeles tot Tokio. De dag erna hebben we Sylvia voor onszelf, een gezellig Nederlands onderonsje. En wereldster of niet, ze spreekt nog altijd met een zachte ‘g’.

Wat is er na je internationale doorbraak allemaal met je gebeurd?

“Poeh, heel veel! Ik woon alweer een tijdje in Los Angeles met mijn vriend (Boaz Kroon, met wie ze bijna zes jaar samen is, red.), maar ik zit ook veel in Europa. Met Blade Runner heb ik een mooie en fijne tijd meegemaakt. Ik heb veel gereisd, veel nieuwe vrienden gemaakt. Er waren zoveel hoogtepunten, ook persoonlijk.

Voor het eerst in mijn leven heeft een vriendin voor mijn verjaardag een gigantisch feest georganiseerd. Het was zó Amerikaans! Er was een taco-truck, een springkasteel, al mijn vrienden uit Los Angeles waren er. Ik werd weer een kind op dat luchtkussen, ik heb zo hard gelachen. Elke keer als ik sprong, moest ik ook wel een beetje plassen, maar dat nam ik voor lief.”

Hoe was het om met Claire Foy te werken?

“We hadden een hoop lol samen, ondanks de zware materie. We zijn ook een paar nachten gaan stappen waarin we, of eigenlijk vooral ik, te veel dronken. Claire kan veel beter tegen alcohol; ze heeft me in een taxi terug naar het hotel moeten zetten, zo grappig. Ze is een leuke meid, neemt haar werk heel serieus. Ze graaft diep en daar hou ik van.”

Heb je nooit heimwee naar Nederland?

“Ik mis Amsterdam wel, hoor. Ik heb in de Jordaan gewoond, waar je gewoon met je honden over de gracht loopt en dan opeens tegen een bekende aanloopt met wie je een biertje gaat drinken. Dat gevoel van niks hoeven plannen, lekker spontaan zijn, dat kan hier niet. Je moet altijd op file rekenen, nadenken of je gaat drinken of niet, of je de auto neemt of ergens heen 'ubert'.”

Je bent nu 35. Hoe zit het met kinderen, komen die ook in je agenda voor?

“Dat zijn nu mijn honden Red en Iggy. Ik denk wel dat er een paar jaar geleden een soort moederklok is gaan tikken, dat ik gewoon ergens voor wilde zorgen. Ik vind kinderen een grote verantwoordelijkheid. De wereld is zo vol… Ik heb nagedacht over adopteren, er zijn zoveel wezen, zoveel kinderen die het minder goed hebben getroffen.

Het is heel mooi om een kind te hebben dat uit jou komt, met jouw genen en jouw trekken, maar ik vind het ook mooi om een kind een leven te geven dat anders geen leven zou hebben. Ik sta daar heel open in, ik ben er nog niet helemaal uit.”

Misschien heb je het er nu ook te druk voor met al die mooie aanbiedingen die je krijgt?

“Dat is waar, maar dat moet niet de reden zijn waarom ik geen kinderen heb. Ik hoop dat ik überhaupt kinderen kan krijgen. We zullen het zien. Ik denk dat ik zonder kinderen ook niet ongelukkig zou zijn. Het moet me gegeven zijn en als het me niet gegeven is, komt er wel iets anders op mijn pad.”

