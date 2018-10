Verloofde Khashoggi weigert Trump: intenties niet zuiver

Sinds de dood van Khashoggi hebben wereldleiders de moord verafschuwd, maar terwijl vrijwel niemand harde bewoordingen aandurft, verschilt de toon wel. Europese leiders zijn fermer, terwijl Trump opvallend mild was, zeker voor kroonprins Muhammad Bin Salman. Die was mogelijk niet op de hoogte, zo benadrukte de president.

Cengiz neemt dat de president kwalijk. Ze wil niet langsgaan bij Trump omdat ’die uitnodiging voelde als poging om de publieke opinie in zijn voordeel te beïnvloeden’, zo stelt Cengiz in een emotioneel tv-interview.

De verloofde zal pas langsgaan in het Witte Huis als de VS ’oprecht is in het streven de moord op Khashoggi op te lossen, en te eisen dat de verantwoordelijken worden berecht en gestraft’. Dat benadrukte ze eerder in een opiniestuk in de New York Times.

Tijdens het tv-interview blikte ze ook terug op de middag dat ze buiten wachtte bij het consulaat terwijl Khashoggi binnen vermoord werd. „Ik weet dat hij al vragen had, dat er mogelijk iets kon gebeuren in het consulaat”, vertelt ze. „Maar hij dacht dat Turkije een veilig land was. Als hij zou worden vastgehouden of ondervraagd, zou het snel opgelost worden, dacht hij.”

Als ze wist dat de Saoediërs een complot smeedden, had ze hem uiteraard gestopt, vertelt Cengiz, die oproept tot gerechtigheid. „Iedereen die hierbij betrokken is, van de laagste tot de hoogste niveau’s, moet worden berecht.”