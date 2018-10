’Hé Twitter, jullie deden niets aan bedreiging van bom-man Cesar Sayoc’

Sayoc insinueerde deze maand nog dat hij Ritchie zou ontvoeren en meenemen. „Knuffel je geliefden iedere keer dat je thuis weggaat”, waarschuwde hij op Twitter. „We vinden je zeker en vast.”

Ritchie besloot hem te rapporteren, maar Twitter stuurde een standaardbericht terug waarin het bedrijf uitlegde dat de 56-jarige man niets onregelementairs deed.

Daar komt het bedrijf nu op terug. „Dit was in strijd met onze regels. We hadden het moeten verwijderen.” Ook wordt een persoonlijk excuus gemaakt aan Ritchie.

Busje

Ritchie werd vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het verzenden van pakketjes met explosief materiaal naar allerlei critici van Trump, waaronder de Obama’s, Hillary Clinton, George Soros en nieuwsbedrijf CNN.

Op het busje van Sayoc, die veel aan bodybuilden doet en ooit als stripper werkte, stond onder meer ’CNN sucks’. Hij woonde in het busje vanwege geldproblemen. Ook allerlei critici stonden erop afgebeeld, onder meer met een rood vizier.

Verward

Mensen die met hem te maken hebben gehad, schetsen het beeld van een labiele man. „Een verwarde man die moeite heeft om met emoties om te gaan”, zei zijn advocaat ooit. Zijn neef spreekt in Amerikaanse media van ’een gek’.