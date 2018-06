Taxiverbod tegen overlast ronselaars Schiphol

Dit maakte Weterings woensdagmiddag bekend. Voor de maatregel op korte termijn wil hij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanscherpen. Hij doet daarbij een beroep op het gevaar voor de openbare orde dat op dit moment door de ronselaars ontstaat. De gemeenteraad beslist in januari over het plan.

Weterings noemt de huidige situatie op het plein voor Schiphol onaanvaardbaar. Mensen worden misleid en onder valse voorwendselen meegelokt naar taxi’s om vervolgens torenhoge bedragen te moeten betalen. Handhaving is moeilijk, onder meer doordat bestaande wetgeving in de weg zit en niet alle taxichauffeurs zich aan dubieuze praktijken schuldig maken.

De burgemeester benadrukte dat aanscherping van de APV geen oplossing voor de lange termijn is. Het verbod dat daarin wordt geregeld, is in strijd met de wet en mag alleen vanwege het gevaar voor de openbare orde waarvan volgens Weterings momenteel sprake is. De komende tijd praat hij daarom met Schiphol, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam verder over oplossingen voor de lange termijn.

In die gesprekken spitsen zich toe op aanpassing van de wetgeving, veranderingen in het huidige taxivergunningsysteem en betere mogelijkheden voor reizigers om vooraf al een taxi van Schiphol naar hun verdere bestemming te reserveren. „Veel problemen ontstaan doordat zij hier pas een taxi zoeken”, sprak Weterings.

Hij verwacht dat de aanscherpte APV robuust genoeg is om stand te houden bij de rechter. Het gerechtshof oordeelde vorig jaar dat elke taxichauffeur met vergunning klanten mag vervoeren op alle openbare wegen. Sindsdien worden reizigers bij aankomst op Schiphol van alle kanten benaderd door taxichauffeurs. Extra controles op misstanden hebben maar beperk effect.