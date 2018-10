’Gevoelstemperatuur naar 1 graden’

Vandaag trekken buien over het land, met her en der hagel en onweer. Nu is het nog zo’n tein graden. De komende dagen wordt het echter bar en boos: een noordoostenwind blaast koude lucht vanuit Scandinavië naar Nederland, waardoor een snijdende kou een driedaagse houdt.

Zondag wordt het maximaal zes graden in Zuid-Limburg, en lokaal negen graden aan de westkust. Zo koud was het op 1 april voor het laatst. Omdat het aardig waait, wordt de gevoelstemperatuur 1 graad in Vaals en hooguit 5 graden in de Randstad, zo meldt Weeronline.

„Over de Wadden en het noordelijk kustgebied zullen zondag enkele buien trekken. Daarbij kan hagel voorkomen en is kans op een kletsnatte sneeuwvlok”, meldt het weerbureau. „De winterjas is geen overbodige luxe.”

Maandag en dinsdag: ijskoud

Ook maandag is het met maximale temperaturen van vijf tot acht graden behoorlijk koud. Vanwege de noordoostenwind voelt het wederom als zo’n 2 graden aan. Het wordt grijs en er is ’lichte regen’.

Dinsdag trekt een ’neerslagzone’ over het land. „Mogelijk wordt het kletsnat met langdurige en stevige plensregens. In de hogergelegen landsdelen zoals Zuid-Limburg en de Veluwe kunnen tussen de regendruppels vlokken kleddernatte sneeuw te zitten. Daarbij is het waterkoud met veel wind.”

Beterschap op komst

Vanaf woensdag wordt het geleidelijk warmer en stijgt de temperatuur weer richting de 14 graden. Wel is het dan nog erg bewolkt, maar ’donderdag en vrijdag lijken overwegend droge dagen te worden met ruimte voor de zon’, aldus Weeronline.