Kandahar alsnog naar de stembus na aanslag Taliban

De Taliban pleegde vorige week donderdag een aanslag op hoge functionarissen in Kandahar. Daardoor kwamen de invloedrijke politiebaas Abdul Raziq en de regionale Afghaanse inlichtingenchef om het leven. De gouverneur van de provincie en een Amerikaanse generaal raakten gewond. De Afghaanse kiescommissie besloot daarop al snel dat de verkiezingen in Kandahar een week werden uitgesteld.

Ondertussen gaan de hevige aanvallen van de Taliban door. In de provincie Wardak zijn meerdere mensen door een zelfmoordaanslag om het leven gekomen. Volgens een lid van de provinciale raad blies de moordenaar zich zaterdagmorgen in zijn auto op bij een politiebureau in de provinciale hoofdstad Maidan Shar.