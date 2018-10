Valt dit land uit elkaar? Ik ben niet van het doemdenken, maar je kunt de laatste tijd niet even rustig een pijpje stoppen en de krant lezen, of het is hommeles. Er gaan ziekenhuizen failliet. Mijn opa zaliger, een fervent pijproker én ziekenhuisbezoeker – daar zal een verband zijn – zou me hebben uitgelachen.