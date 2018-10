Datalek treft bezoekers Tomorrowland 2014

DJ Steve Aoki tijdens de eerste dag van het festival in 2014. Ⓒ AFP

ANTWERPEN - De organisatoren van het Belgische dancefestival Tomorrowland hebben zaterdag een e-mail gestuurd naar 64.007 festivalgangers die in 2014 een ticket kochten om hen te informeren over een datalek. „Het bestand in kwestie bevat enkel de naam, het e-mailadres, het geslacht, de leeftijd en postcode, dus geen betaalgegevens, wachtwoorden of adressen”, benadrukt woordvoerster Debby Wilmsen van de organisatie van het festival in Boom bij Antwerpen.