Carry Tefsen hoopt dat Amsterdammers niet op de vlucht slaan

Vandaag wordt de verjaardag van Amsterdam gevierd. Het document is gedateerd uit 27 oktober 1275 en alleen dit weekeinde te zien in het Amsterdamse Stadarchief.

Het gaat om het tolprivilege van graaf Floris de Vijfde waarmee Amsterdammers goederen tolvrij konden vervoeren door een deel van Holland. Het document is het oudste bewaarde stuk waarop Amsterdam genoemd wordt. Het is niet groter dan tien bij twintig centimeter, maar het wordt gezien als de geboorte-akte van onze hoofdstad, al bestond er rond 1200 al een nederzetting op de plek waar Amsterdam ligt.

Zorgen

Tefsen, geboren en getogen Amsterdammer, gebruikte de onthulling van het document om haar zorgen te uiten over de toerismedrukte en de huizenprijzen in de hoofdstad. „Ik heb een wens”, zei ze. „Ik hoop dat Amsterdammers hier blijven en niet op de vlucht slaan. Iedereen is hier welkom. Maar ik wil dat de toeristenstroom beter wordt geregeld door de hoge heren die er voor doorgeleerd hebben.”

Ook wees de actrice op de torenhoge woonlasten in de stad. „Die verschrikkelijk dure huizen zijn echt een probleem. Ik hoop dat mensen met een hele kleine portemonnee ook in Amsterdam kunnen blijven wonen. Want als alles over geld gaat in de stad, dan verliest Amsterdam zijn warme hart.”

Tefsen, die haar hart aan het IJ heeft verpand, was verheugd de openingsceremonie van het tolprivilege te leiden. „Het gaat vandaag natuurlijk om dit belangrijke document waarmee Amsterdammers, 743 jaar geleden, vrij goederen konden vervoeren door de landelijke heerlijckheid van Floris de Vijfde. Nou beter kan toch niet.”

Er zijn vandaag in Amsterdam nog enkele andere festiviteiten in verband met de verjaardag. Die vinden onder andere plaats in het Amsterdam Museum en de Doopsgezinde Kerk.