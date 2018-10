Gay Pride Taipei trekt 130.000 mensen

Deelnemers riepen op tot steun voor huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht en promootten deelname aan de LHBT-referenda die gepland staan voor 24 november. In een totaal van tien referenda kunnen de kiezers in Taiwan onder meer stemmen over het homohuwelijk en liberalisering van het lesprogramma op seksueel gebied.

In 2017 had het Taiwanese constitutionele hof het homohuwelijk toegestaan. Door het sterke verzet van de conservatieve oppositie is er echter weinig vooruitgang geboekt bij de uitvoering.