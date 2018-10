Herdenking Wim Kok begonnen

Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Naast muziek uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest en dans door het Nationaal Ballet zijn er meerdere toespraken. Zo spreken premier Mark Rutte, FNV-voorzitter Han Busker en PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Premier van iedereen

Minister-president Rutte roemde Wim Kok in een toespraak als een „premier van iedereen.” „Alles aan hem was echt”, zei Rutte. „De timmermanszoon bestuurde het land door timmermansogen.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher sprak over zijn recente ontmoetingen met Kok. Met hem heeft hij nog de laatste algemene beschouwingen voorbereid. „Hij vroeg wat gaat er gebeuren als het kabinet de dividendbelasting niet afschaft. Het voelde als een examen, de vragen van Wim Kok.” De sociaaldemocraat noemde zijn verre voorganger „een reus op wiens schouder wij konden staan.”

Zoon

Vriend en vertrouweling Dick Benschop, oud-staatssecretaris, sprak met warme woorden over Kok. Aan het einde van zijn toespraak schoot de huidige Schiphol-topman vol. Benschop noemde de voormalige minister-president „een halve outsider in Den Haag. Hij was zo Nederlands als het maar kon zijn.”

Namens de familie sprak zoon Marcel Kok. „Ik heb nog zoveel te vertellen, zei hij de dag voor zijn operatie. Het was alsof hij wist hoe het zou aflopen”, zei de zoon over de woorden van zijn vader voor het vertrek naar het ziekenhuis waar hij vijf weken later kwam te overlijden.

Wim Kok met tranen in de ogen op het moment dat Ad Melkert tijdens zijn toespraak de premier bedankt voor bewezen diensten. Ⓒ ANP

Op het podium staan kransen van onder andere koning Willem-Alexander en koningin Máxima, verschillende bedrijven en van oud-bewindslieden die met Kok in een kabinet zaten. Ook prinses Beatrix, koningin tijdens het premierschap van Kok, heeft een krans laten bezorgen. Er zijn geen vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis bij de herdenking.

Op alle overheidsgebouwen in het land hangt vandaag de vlag halfstok. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

