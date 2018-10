DELA neemt op eigen houtje vingerafdruk overledene

DELA maakt de vingerafdrukken in afwezigheid van de nabestaanden in de dagen voor de uitvaart. Dat gebeurt met een kleine camera die op een iPhone wordt geklikt.

Weken later krijgen nabestaanden ineens een e-mail van DELA of zij van de vingerafdruk van de overledene een ring of een ketting willen laten maken. De kosten liggen tussen de 124 en 1320 euro. In de e-mail rept de uitvaartorganisatie met geen woord over hoe de vingerafdrukken worden opgeslagen en hoe lang ze worden bewaard.

Reactie

Tot 1 september maakte DELA de foto alleen na nadrukkelijke persoonlijke toestemming van nabestaanden, vertelt Martijn van de Koolwijk aan De Telegraaf. ,,Maar het gebeurt ook wel eens dat we een overledene ophalen, bijvoorbeeld bij een zorginstelling of ziekenhuis, terwijl er geen nabestaanden aanwezig zijn.” Daarom werd er dan geen vingerafdruk genomen. Volgens DELA was er een aantal mensen die dat betreurde en holt de kwaliteit van de vingerafdruk snel achteruit als die niet gelijk genomen zou worden. Indien er geen nabestaanden aanwezig waren, werd er sinds 1 september dan maar standaard een afdruk getrokken.

,,Vervolgens werd bij de eerstvolgende mogelijkheid aan de nabestaanden gevraagd of ze iets met die vingerafdruk wilden doen, in de vorm van een herdenkingssierraad”, legt Van de Koolwijk uit. ,,Als ze dit niet wilden, wordt de afdruk gelijk verwijderd.” Hij spreekt tegen dat er standaard van elke overledene een afdruk werd genomen. ,,Alleen als er geen familie was om nadrukkelijke toestemming aan te vragen, en die werd vervolgens later alsnog gevraagd.” Toch ging dit een aantal keer fout: ,,We hebben hier drie klachten over gehad”, aldus Van de Koolwijk. ,,Dat is numeriek niet veel op 4.000 begrafenissen in die periode, maar omdat het gaat om lichamelijke integriteit nemen we die klachten zeer serieus.”

DELA erkent dat dit niet goed is gedaan, en er in tenminste drie gevallen dus ook gebrekkige communicatie is geweest. Daarom gaat de uitvaartondernemer zo snel mogelijk ‘terug naar de tekentafel’. Totdat daar een nieuw idee af rolt, blijft DELA wel vingerafdrukken nemen van overledenen als er geen nabestaanden in de buurt zijn om nadrukkelijke toestemming te geven.

Kamervragen

CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt de werkwijze ongehoord en gaat Kamervragen stellen aan minister Sander Dekker.