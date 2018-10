Elf doden bij schietpartij in synagoge Pittsburgh

De schutter liep zaterdag het gebouw binnen en begon te schieten. De politie rukte met veel mankracht uit, maar kwam zelf ook onder vuur te liggen. Zeker vier agenten raakten gewond. De dader liep zelf ook verwondingen op en gaf zich uiteindelijk over. Hij is met meerdere schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens persbureau AP was er een besnijdenis-ceremonie aan de gang in de synagoge.

De schutter heet volgens Amerikaanse media Robert Bowers. Hij heeft een hele geschiedenis van antisemitische uitlatingen op sociale media, waar hij joden onder meer „kinderen van Satan” noemde. Ook zou hij kort voor het bloedbad op internet hebben gescholden op de joodse hulporganisatie HIAS.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak over een „massamoord.” Hij stelde ook dat de situatie mogelijk heel anders was afgelopen als het gebedshuis een gewapende bewaker had gehad. „Dan was er misschien niemand gedood, behalve hijzelf”, aldus de president.

Trump kreeg na de dodelijke schietpartij van journalisten ook de vraag of hij wapenwetgeving tegen het licht wil houden. Hij liet doorschemeren daar weinig voor te voelen. „Dit heeft er weinig mee te maken”, stelde de president, die meer voelt voor het aanscherpen van wetgeving rond de doodstraf.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde geschokt. Hij sprak in een videoboodschap over vreselijk antisemitisch geweld. Heel Israël leeft volgens Netanyahu mee met de nabestaanden.