Zomertijd? Wintertijd? Discussietijd!

„Zomertijd is prima, want ’s avonds is het dan lekker lang licht.”

„Wintertijd is beter, want dan is het ’s ochtends minder lang donker.”

„Dat wisselen van tijd is prima, want het brengt ons het beste van ons allebei!”

„Nee, zomertijd!”

„Nee, wintertijd, want dat is de ’echte tijd’!”

Enfin, de tijd dat we het eens worden is nog niet aangebroken, al prikt reageerder ernst4tg968 wel een stevig gat in dat laatste argument (’echte tijd’): „De natuurlijke tijd is niet de wintertijd zoals we die nu kennen. In mei 1940 werd de Duitse tijd ingevoerd in Nederland (…) Onze wintertijd loopt (bijna) een uur voor op de natuurlijke tijd.” Veertig minuten, om precies te zijn. Voordien liep onze tijd – gebaseerd op de bewegingen van de zon – zo’n twintig minuten uit de pas met GMT. Nu een uur…

Echter, ook zonder deze wetenschap blijven onze bezoekers – u dus – verdeeld over hoe het nu verder moet. Gemeenschappelijk verwondering is er wel en dan betreft het vooral de rol van de EU. Petra Maas zegt bijvoorbeeld: „Als elk land zijn eigen tijd kiest, wordt het een chaos. Dus bijzonder raar, dat de EU dit nu opeens niet centraal wil regelen.”

"Wintertijd is voor hoogbejaarden en babyboomers die niks te doen hebben in de avond"

Er zijn grofweg drie meningen: Doe het zoals het is (dus wisselen), hou het bij zomertijd of hou het bij wintertijd. En het vervelende is: die drie groepen zijn ongeveer even groot.

Voor de permanent-zomertijdliefhebbers is het duidelijk: liever langer licht in de avond, dan eerder licht in de ochtend. Berjanvisch201 is er zo eentje: „Wie ’geniet’ er van als het in de zomer om 4 uur ’s nachts licht wordt? Dan kunnen we er beter ’s avonds lekker van genieten in de zon. Altijd wintertijd zou echt erg zijn.”

Dat vindt ook Peter Z: „Géén wintertijd, want dan schijnt in zomermaanden om 4:00 uur in de nacht de zon vol in onze huizen. Verloren daglicht en dát uur wil ik in de avond. Wintertijd is voor hoogbejaarden en babyboomers die niks te doen hebben in de avond. En om 16:00 uur in de middag gaat zelfs de zon onder in de wintertijd. Iedereen die werk heeft moet dan in het donker naar huis rijden. Zomertijd is veiligste voor ons.”

ceessie25 ziet medische voordelen bij het handhaven van juist de zomertijd: „Juist met het donkere weer, schieten heel veel mensen in een depressie (…) Het is daarom dan ook het beste, als de huidige tijd, de zomertijd, altijd als standaardtijd wordt gebruikt.” Echter, er zijn evenveel argumenten voor de wintertijd aangevoerd. monique.geertzen163 vindt de donkere avonden gezellig: „Laat de wintertijd maar blijven. Dan is het in de zomeravonden ook wat vroeger donker, zodat er nog gezellig een kaarsje aan kan.”

jevandervalk605 heeft moeite met de ochtenden: „Ik ben voor de wintertijd, anders kan het in de winter wel tot 09.30 uur duren voor het weer licht wordt. Mensen hebben nu eenmaal zonlicht nodig.”

hansvanwijn600 is het gezeur zat: „Van mij mag het wintertijd blijven. (…) Doe maar, hak die knoop door, maak er een eind aan, zet er een punt achter.”

Maar waarom zou je niet het voordeel van de zomertijd en de geneugten van de wintertijd handhaven, zegt bijvoorbeeld Hansje: „De EU draait helemaal door met z’n nutteloze ideeën. Wat mij betreft houden we het systeem wat het is: zomer en wintertijd dus. Gaat de klok vooruit, ga dan de avond ervoor een half uurtje eerder naar bed. Gaat de klok achteruit, heb je mooi een half uurtje uitslapen verdiend. Je zal zien dat het geen enkel probleem oplevert. Biologische klok? Onzin!”

Dat laatste zeggen meer mensen. frits_faas bijvoorbeeld: „Ik hoorde nooit van iemand die bijvoorbeeld een weekendje Londen of een heerlijke vakantie in Griekenland had, dat ze weken last hadden van het uur tijdsverschil. Wat een onzin!”

Dus, maar laten zoals het is, met twee keer per jaar een wissel? Of is er nog een ander idee?

rene-medendorp998 heeft wel iets: „Eenmalig een halfuur verzetten zodat we precies tussen zomer- en wintertijd zitten, iedereen blij.” Of niemand. Want Jpvw vindt: „In verband met met het ouder worden gaat mijn voorkeur er naar uit om de tijd stil te zetten.”