Groep olifanten geëlektrocuteerd in India

NEW DELHI - Zeker zeven wilde olifanten zijn in India geëlektrocuteerd doordat ze in aanraking kwamen met een laaghangende elektriciteitsleiding. De dieren waren volgens de autoriteiten vermoedelijk op zoek naar voedsel, bericht de krant Hindustan Times.