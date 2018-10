DELA stopt met zomaar afnemen vingerafdruk overledenen

Zaterdag werd duidelijk dat DELA sinds 1 september standaard een vingerafdruk van een overleden persoon nam wanneer er geen nabestaande in de buurt was om toestemming aan te vragen. Dat gebeurde met een speciaal cameraatje op de smartphone. Nabestaanden moesten dan later benaderd worden door de uitvaartorganisatie met de vraag om een herdenkingssieraad te maken met de vingerafdruk.

Alsnog toestemming vragen

Bedoeling was volgens DELA dat de begrafenisondernemer bij de eerstvolgende keer dat hij de nabestaanden zag die toestemming alsnog zou vragen, en dat bij weigering de vingerafdruk weer meteen vernietigd zou worden. Die vraag is een aantal keer niet goed gegaan, erkent DELA.

Toch wilde DELA in eerste instantie voorlopig vasthouden aan het afnemen van vingerafdrukken van overledenen, vanwege de ’spijtoptanten’: een kleine groep mensen die achteraf hoorde van de mogelijkheid om een sieraad te laten maken en toen spijt had dat ze die mogelijkheid niet hadden gehad. Volgens DELA is het belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden een afdruk te nemen. De organisatie heeft in ieder geval drie klachten gehad van nabestaanden aan wie geen toestemming was gevraagd, tot ze een offerte in de bus kregen om een sieraad te laten maken met de vingerafdruk van hun inmiddels overleden dierbare.

Vanwege de ’spijtoptanten’ wilde DELA voorlopig verder gaan met het afnemen van de vingerafdrukken, terwijl ze ’terug naar de tekentafel zouden gaan’, maar die keutel hebben ze inmiddels ingetrokken. DELA zegt voorlopig geen vingerafdrukken meer te nemen zonder expliciete toestemming van de nabestaanden.