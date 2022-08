Premium Het beste van De Telegraaf

Justitie VS haalt uit naar Trump: ’Oud-president verborg geheime documenten’

Door onze redactie buitenland

Een foto van enkele geheime documenten die Justitie vond tijdens de inval op Trumps landgoed Mar-a-Lago begin augustus. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - Donald Trump heeft er een probleem bij. Justitie beweert dat de oud-president niet alleen documenten uit het Witte Huis heeft meegenomen waar hij niet over mocht beschikken, maar dat hij die bewust zou hebben verborgen om inbeslagname te voorkomen. Zoals het onderkoeld wordt geformuleerd: „Er is twijfel over de mate van samenwerking in deze kwestie.”